На Львівщині медики оголосили голодування. Без їжі майже добу медсестри та лікарі Соснівської міської лікарні. Два десятки працівників медзакладу вимагають виплатити заборговану зарплату за останні чотири місяці.

Та, незважаючи на акцію, персонал продовжує працювати. Чому медикам доводиться голодними приймати пацієнтів, з'ясовувала Христина Гашенко.

У коридорі Соснівської міської лікарні не лише пацієнти, а й медперсонал. Майже два десятки працівників закладу оголосили голодування. Зароблених грошей не отримували ще з квітня.

Людмила Сторожук, лікарка Соснівської міської лікарні:

Зарплата у мене 5,100 і на сьогоднішній день я сіла голодувати за 20 тисяч за 4 місяці.

Жодної їжі, лише вода. І так уже цілу добу.

Марія Задолина, лікарка Соснівської міської лікарні:

Вода, ми нічого не їмо.

Та, не зважаючи на голодування, медики і далі приймають пацієнтів.

Людмила Ярович, лікарка Соснівської міської лікарні:

Це другий день і я, як лікар розумію відповідальність голодування. І напевно 1-2 доби не відобразиться на здоров'я пацієнти мають попереднє призначення, мають планові візити.

У тому, що грошей працівникам не виплачують, винне попереднє керівництво, кажуть у профспілці. Два роки тому частині лікарів директор закладу призначив чималі зарплати. Коли ж уклали угоди з Національною службою здоров'я України, частину медперсоналу скоротили.

Оксана Гладун, голова Вільної профспілки медичних працівників Соснівської міської лікарні:

Скорочено, тих 33 особи 19 пішло до суду, з тих 19 людей три рішення вже є позитивних, і дві людини через виконавчу службу поновилися на роботу.

За угодою медзаклад заробляє трохи більше ніж 400 тисяч гривень. 90 відсотків цієї суми, за рішенням суду, повинні виплатити працівникам, які поновились на роботі. Тож на решту зарплат - грошей немає. В адміністрації планують нові скорочення.

Сергій Шарко, заступник головного лікаря Соснівської міської лікарні:

Треба працювати на оптимізацію штату над оптимізацією витрат і збільшенням дохідності.

Щоб заощадити, збираються із сотні працівників звільнити тридцятьох.

Ті кошти йдуть на розрахункові, на штрафи з держпраці, на поновлення на роботу і таким чином коштів не хватає.

Частину заборгованих грошей наступного тижня планують виділити із резервного фонду Червоноградської міськради, на балансі якої і перебуває лікарня. Втім, це лише 400 тисяч гривень. Повністю погасити борг не вдасться.

Надія Земницька, заступник міського голови Червоноградської ОТГ:

Поки ті 17 людей не отримають розрахункові то лікарня буде йти в збиток.

Наприкінці дня працівники лікарні голодування таки припинили. Їх запевнили: у понеділок керівники ОТГ разом із обласними посадовцями вирішать, як виплатити заборговані гроші.