Умер культовый диджей Пол Джонсон, автор хита Get Get Down (видео)

У Пола Джонсона вышло около сотни альбомов и других релизов. В 1999-м Джонсон выпустил свой самый известный трек Get Get Down, ставший международным хитом и возглавивший хит-парады