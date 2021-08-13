Певицу МакSим выписали из больницы (видео) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) выписалась из больницы и продолжит лечение дома. Об этом сообщила менеджер звезды Яна Богоушевская Telegram-каналу Звездач.
Марина приняла решение долечиваться дома, с ней рядом круглосуточно будет медработник. Она очень хотела обнять своих дочерей, в какой-то момент боялась, что этого уже не сделает. Марине еще предстоит длительная реабилитация и лечение. Она пока заново учится ходить, делает это с поддержкой. При ходьбе испытывает сильные головокружения. Дышать пока тоже тяжело, врачи говорят, что необходимо стараться не кашлять.
В Telegram-канале Mash выложили кадры, на которых певицы выезжает из больницы на кресле.
Как сообщали "Подробности", в середине июня 38-летняя певица была госпитализирована с пневмонией и высокой температурой. 19 июня ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. 3 августа она пришла в сознание, а 9 августа ее перевели из реанимации в обычную палату.
Популярность пришла к МакSим в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст". В 2005 году вышел ее главный хит - песня "Знаешь ли ты".
Напомним, что в 2019 году певица попала в аварию по дороге в аэропорт, после чего сделала большой перерыв в карьере, чтобы восстановиться. Только в феврале 2021 года она снова начала выступать.
по теме
Птаха вызвал скорую с жалобой на острую боль. Врачи поставили ему диагноз острый холецистит - воспаление желчного пузыря. Скорее всего, этот орган артисту будут удалять
В середине июня 38-летняя певица была госпитализирована с пневмонией и высокой температурой. 19 июня ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. 3 августа она пришла в сознание.
Инцидент произошел 30 июля, но известно о нем стало только сейчас. Тогда кто-то из дома Ким в Мичигане вызвал полицию и медиков, сообщив о суицидальном поведении женщины. 46-летняя Ким была настолько агрессивна, что полицейским пришлось ее скрутить, чтобы ее смогли осмотреть медики
Татьяна Жукова-Киртбая исполнила более 100 ролей в кино и сериалах. Среди самых ее известных ролей: работница химчистки Полина в фильме "Москва слезам не верит", Евфросинья Петровна Жихарева в комедийном сериале "Папины дочки" и баба Сима в ситкоме "Моя прекрасная няня"
З діагнозом - рак крові. У вересні дівчинці мають провести трансплантацію кісткового мозку. Операція не з дешевих - її вартість понад сто тисяч доларів