Провокации и оскорбительные выкрики в адрес украинского спортсмена, олимпийского чемпиона и народного депутата от партии "Слуга народа" Жана Беленюка заслуживают самого сурового наказания, а совершившие это правонарушение люди должны отвечать перед законом. Партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" осуждает это проявление расизма и ксенофобии и требует привлечения всех виновных к уголовной ответственности.

Но вот вопрос: почему выкрики "Вали в Африку!" вызывают у Президента Зеленского возмущение, а собственные слова о том, что украинцы с Донбасса должны уезжать в Россию, ‒ нет? В чем разница?

Или, может, дело в том, что Зеленский говорил, обращаясь к жителям Донбасса и русскоязычным, к тем, кого он своей политикой, своими действиями и нарушением взятых на себя перед лидерами стран "нормандской четверки" обязательств лишил гражданских и конституционных прав, а Жан Беленюк ‒ не просто украинец, а депутат от "Слуги народа"? И хотя все украинцы равны, но "слуги" все-таки равнее?

Возмущение вызывают даже не цинизм и двойные стандарты Президента, а ограниченность и полная профессиональная непригодность как его самого, так и всей его команды: ведь он критикует провокаторов, напавших на Беленюка, как раз за то, что сам сделал на прошлой неделе.

И точно так же Зеленский в силу своей профнепригодности не понимает, что лично он является главным виновником нападения на Беленюка: покрывая национал-радикалов, фашиствующих молодчиков и прочих расистов, Президент создал для них атмосферу вседозволенности и подтолкнул к новым преступлениям. Когда власть Зеленского травила легкоатлетку Ярославу Магучих, тем самым она учила радикалов тому, как надо самоутверждаться за счет тех, кто является гордостью Украины.

Оскорблениями, ненавистью и вызовами на ковер к различным чиновникам встречает Украина своих олимпийских героев, потому что Зеленский, как и Порошенко до него, подменил патриотизм русофобией и ксенофобией, потому что так куда проще. Ведь, чтобы быть патриотом, надо работать на благо страны, а чтобы исповедовать ненависть ‒ надо всего ничего. А "ничего" ‒ это как раз то, что щедро дают каждому украинцу Зеленский и его окружение.