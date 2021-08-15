У Карпатах більше доби шукали шестирічного хлопчика. Він загубився, коли разом з рідними підіймався на Говерлу. До пошуків залучили кілька сотень людей та спецтехніку. Як сталося, що дитина зникла?

Групи рятувальників з Івано-Франківщини та Закарпаття, нацгвардійці, військові, поліцейські, лісники, волонтери… Майже дві сотні людей з собаками та квадрокоптерами пильно обстежують територію, з надією знайти там шестирічного Олексія. Вже другу добу невідомо де хлопчик. Дитина загубилася вранці під час сходження на Говерлу.

Тарас Кочкодан, начальник управління реагування ДСНС в Івано-Франківській області

Група туристів у складі 6 осіб з міста Коломиї рухалися на Говерлу по "зеленому маршруту". Відстала дитина і загубилася.

Ми зараз на висоті 1300 метрів над рівнем моря, в підніжжя найвищої гори України - Говерли. Саме звідси вчора по обіді і розпочала сходження родина з Коломиї. Троє дітей і троє дорослих вирушили цією стежкою в гору.

Пані Орися - бабуся зниклого хлопчика. Саме вона останньою бачила дитину на гірських схилах. Розповідає: в гори планували підійматися великою групою - вона та її дві дочки із зятями та дітьми. Але батьки зниклого хлопчика затрималася в Яремчі, то ж почали сходження без них. По дорозі вона з шестирічним Олексієм відстали від решти. Хлопчина намагався їх наздогнати, тому весь час йшов попереду.

Орися Ямборак, бабуся хлопчика:

І я все дивилася - кепочку бачу, але ж не можу так швидко, бо то дуже стрімко. І потім він десь пропав. Коли я вже його не побачила, я цілу дорогу питалася людей - чи бачили його. І жінка сказала, що хлопчик в камуфляжних штанах є, але він дуже далеко.

Жінка каже: сподівалася, що дитина наздогнала родичів. Зателефонувати аби перевірити - не змогла, в горах не було зв'язку. Що хлопчина пропав, зрозуміла лише коли зустрілася з рештою групи. Кілька годин люди самі намагалися знайти дитину.

Мар'яна Стефанців, мама хлопчика:

Шукати цілу ніч, дійшли до Говерли. Йшли одним маршрутом, верталися іншим. Можливо заблукав, може вертався - так як він підбігав і бабусю вже не зустрів, загубився серед людей. Може спустився і вони розминулися і він пішов вниз.

Пошуки дитини тривають вже другий день. Шукають не тільки із землі, але і неба. Територію пошуку рятувальники постійно розширюють.

Тарас Кочкодан, начальник управління реагування ДСНС в Івано-Франківській області:

Відбувається за наступним характером: на картографічному матеріалі у нас система GPS-навігації, ми на ній будуємо зони пошуку, ставимо завдання пошуковій групі, група за допомогою трекерів здійснює обстеження визначених територій.

На допомогу прийшли і десятки волонтерів. Юрій з друзями приїхали аж зі Львова. Взяли з собою собак - спеціально тренованих на пошук людей. Обійшли вже десятки кілометрів, але безрезультатно. Кажуть: пошуки ускладнює велика кількість туристів.

Юрій Фандира, волонтер зі Львова:

У нас собаки шукають не по сліду, вони шукають живих людей "на периметр". Якщо ви десь присядете, то вона знайде вас сяде і буде гавкати.

Куди могла подітися дитина? Рятувальники розглядають кілька версій.

Тарас Кочкодан, начальник управління реагування ДСНС в Івано-Франківській області:

Дитина могла залишитися в лісовому масиві, могла травмуватися, могла перетрудитися і заснути. І ми очікуємо якусь її активність найближчим часом. Є різні небезпечні місця - є ущелини небезпечні, водні об'єкти.

Батьки придумали власну версію. Дитина, мовляв, образилася, що його не зачекали і причаїлася десь в кущах.

Мар'яна Стефанців, мама хлопчика:

Я знаю, як він образиться - у нього є таке: "я ображуся, я можу стати"; ти до нього говориш, можеш його шукати, кричати, а він буде просто мовчати. І ображений. Це єдиний момент, який я собі думаю.

Орися Ямборак, бабуся хлопчика:

Я боюся, що його хтось забрав. Вчора був дуже великий наплив людей. То я дуже прошу: якщо хтось побачив Олексійчика, - дайте знати (плаче).

* * *

Олексія таки знайшли! Як сказали нам рятувальники телефоном, - живим і здоровим. Дитина була за два кілометри від місця, де загубилася. Пожежники надіслали фото батькам і ті впізнали свого сина. ДСНСники кажуть, знайшли дуже вчасно, бо сьогодні за прогнозами синоптиків в Карпатах температура повітря мала опуститися до позначки 8 градусів тепла.

Де дитина блукала стільки часу? І як зміг шестирічний хлопчик сам пробути півтори доби в горах - Жанна Дутчак розкаже вже завтра.