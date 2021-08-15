В Украине за минувшие сутки, 14 августа, зафиксировано 695 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Среди зараженных - 50 детей и 5 медработников.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 569 человек;

летальных исходов - 17;

выздоровели - 238 человек.

За сутки протестировано:



методом ПЦР - 15 456 человек,

методом ИФА - 2 494 лица,

экспресс-тестами - 12 848 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 265 912 человек;

выздоровели - 2 196 827 человек;

летальных исходов - 53 255;

проведено ПЦР-тестов - 11 667 597.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

Читайте также, в Международном аэропорту "Одесса" начнется кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции на специально открытом пункте. Все желающие смогут получить прививку вакцинами, производства компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.

Кроме того, Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока. Для принятия этого решения эксперты Минздрава проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

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