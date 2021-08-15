Коронавирус в Украине продолжает бушевать: статистика на 15 августа [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки, 14 августа, зафиксировано 695 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Среди зараженных - 50 детей и 5 медработников.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 569 человек;
- летальных исходов - 17;
- выздоровели - 238 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 15 456 человек,
- методом ИФА - 2 494 лица,
- экспресс-тестами - 12 848 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 265 912 человек;
- выздоровели - 2 196 827 человек;
- летальных исходов - 53 255;
- проведено ПЦР-тестов - 11 667 597.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.
Читайте также, в Международном аэропорту "Одесса" начнется кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции на специально открытом пункте. Все желающие смогут получить прививку вакцинами, производства компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.
Кроме того, Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока. Для принятия этого решения эксперты Минздрава проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
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