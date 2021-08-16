Избиение танцора в Киеве: парень вышел из комы [ Редактировать ]
Избитый в центре Киеве возле ночного клуба "Лифт" танцор Евгений Гончаренко из балета певицы Нади Дорофеевой вышел из комы.
Об этом сообщила мама парня - Ирина Гончаренко, пишет KIEVMAP.
Напомним, 1 августа на ул. Антоновича, 45 между 28-летним мужчиной и 22-летним танцором произошел словесный конфликт, в ходе которого Евгений получил сильный удар, повлекший кровоизлияние в мозг. Была произведена трепанация черепа, после чего парня ввели в медикаментозную кому.
2 августа 28-летнего мужчину, который совершил нападение, задержали. Им оказался работник УГО.
Ранее сообщалось, что со службы в Управлении государственной охраны уволили военного, подозреваемого в избиении танцора из коллектива украинской исполнительницы Нади Дорофеевой.
Смотрите также видео с места происшествия, на котором видно, как избили парня.
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