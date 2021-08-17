Хамід Карзай очолював Афганістан з 2001 по 2014 рік

Експрезидент Афганістану Хамід Карзай заявив, що проводить перемовини з "Талібаном". Про це він розповів у інтерв'ю BBC.

Карзай очолював Афганістан з 2001 по 2014 рік. Нині, разом з колишнім лідером, переговори ведуть очільник Ісламської партії Афганістану і експрем'єр-міністр країни.

За словами Хаміда Карзая, їхня мета - мирне передання влади талібам, а також заповнення політичного вакууму.

Чинний Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну за кілька годин після того, як таліби зайшли в столицю - Кабул.