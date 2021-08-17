В США начнется инновационная вакцинация от коронавируса [ Редактировать ]
На территории Соединенных Штатов Америки большинство граждан получит третью дозу прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание The New York Times.
Решение было принято в Администрации президента страны Джо Байдена. В США официально объявят о новом решении в течение недели. Однако бустерные дозы препаратов для иммунизации, производства компаний Pfizer и Moderna появятся на рынке с сентября 2021 года.
Отмечается, что первыми гражданами, которые получат третью дозу препарата станут пожилые люди, которые живут в домах престарелых, а также сотрудники медицинских учреждений.
Читайте также, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, причиной такому исследованию стало то, что несколько людей пожаловались на три новых "побочки", которые у них появились после прививки этими вакцинами.
Кроме того, В США для людей с ослабленным иммунитетом одобрили применение бустерной дозы вакцин от коронавируса. Такое решение приняли в управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов, были внесены поправки, касающиеся экстренного использования вакцин.
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