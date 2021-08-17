Боевики террористической группировки "Талибан" убили многодетную мать за отказ приготовить им еду в связи с отсутствием денежных средств. О страшном инциденте рассказала дочь убитой.

По ее словам, участники группировки приходили в семью женщины 3 раза с требованием накормить 15 бойцов. Однако каждый раз она им отказывала, зная, что те придут снова.

Отмечается, что когда террористы ворвались в дом четвертый раз, то, услышав очередной отказ, повалили несчастную на землю и принялись избивать ногами. После этого они начали бить ее прикладами от своих автоматов. После экзекуции талибы бросили гранату в соседнюю комнату и удалились.

Читайте также, боевики движения "Талибан" освобождают заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи. По состоянию на 2018 год в тюрьме находились до 5 тысяч заключенных, эта тюрьма стала известной из-за пыток и смертной казни после Саурской революции 1978 года.

Кроме того, в Афганистане резко повысился градус противостояния местных властей с Талибаном. Местное Министерство внутренних дел сообщает, что подразделения талибских боевиков начали наступление на Кабул, в результате, покинуть Афганистан теперь можно только по воздуху.

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