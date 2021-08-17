Ситуація в Афганістані вибухнула відтоді, як Президент США оголосив про повне виведення свого контингенту з цієї близькосхідної країни. Штати увійшли в Афганістан у жовтні 2001. Коаліції з понад 40 країн під проводом НАТО, а фактично США, вдалося завдати талібам поразки та усунути Талібан від влади.

Протягом 20 років військова присутність американців та їхніх союзників забезпечувала можливість реанімувати афганську державу та досягти низки прогресивних змін у суспільстві. Про історію Афганської війни та про її сучасні наслідки - розкаже Світлана Чернецька.

Введення військ у Афганістан став відповіддю США на теракти 11 вересня 2001 року. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Аль-Каїда". Його лідер Усама Бен Ладен перебував у Афганістані під захистом "Талібану".

Штати швидко усунули талібську владу і залишилися, щоб ліквідувати терористичну загрозу та підтримати демократію. До США долучилися союзники з НАТО, зокрема Велика Британія, Франція, Німеччина. Це затягнулося на довгих 20 років.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Наша війна була правою в Афганістані. Франція там завжди мала єдиного ворога - тероризм. Наше воєнне втручання не мало на меті замінити суверенність чи нав'язати зовнішню демократію, а лише захистити міжнародну безпеку та стабільність.

Усі ці 20 років Штати із союзниками тренували афганські війська та оснащували їх усім необхідним. Перевага над мізерними та слабкими силами Талібану була незрівнянною. Безапеляційну перевагу на полі бою давали повітряні сили уряду, адже талібам така розкіш була абсолютно не по кишені. За документами, національні сили безпеки країни нараховують понад 300 тисяч бійців.

Джо Байден, президент США:

Ми витратили більше як трильйон доларів. Афганське військо стало чисельнішим, аніж багато наших союзників у НАТО. Ми дали їм усі необхідні інструменти, дали їм усі шанси визначити своє майбутнє. Але єдине, чого не могли їм забезпечити - це бажання боротися за це майбутнє.

Перед прийняттям рішення про вихід з Афганістану - американські та британські генерали запевняли ця армія сильна й потужна. Але так було лише на папері. Насправді військо пронизане корупцією. Зарплату виписували солдатам-привидам, які існували лише у документах. До бійців не доходило оновлення амуніції, банально не вистачало набоїв та навіть їжі. Відповідно численні втрати на полі бою та постійне дезертирство.

Пітер Гелбрейт, колишній заступник спеціального представника ООН в Афганістані:

Ми думали, що в цій війні є дві сторони - місцевий уряд і Америка з одного боку, а Талібан з іншого. Але насправді таліби та місцеві чиновники співпрацювали. Уряд був корумпований те неефективний. І коли довелося - стало очевидно, що ніхто не хоче боротися та ризикувати життям у війні, яка вже була втраченою.

Тож щойно США почали виводити останні війська з Афганістану - Талібан пішов у наступ. І без особливих зусиль не просто повернув контроль над колишніми територіями, а й захопив нові. Зараз угруповання отримало значно більше влади над країною, аніж це було 20 років тому - до міжнародного втручання.

Ангела Меркель:

За ці 20 років ми не досягли своїх цілей, тож мусимо визнати, що це була неуспішна спроба і так, ми маємо зробити висновки та вивчити цей урок. У майбутньому треба ставити собі менші цілі.

Захід визнає абсолютну поразку в Афганістані. І проводить активні консультації, що у цій ситуації робити далі. Адже досі існує серйозна загроза, що країна може знову перетворитися на головну базу тероризму.