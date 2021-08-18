По состоянию на среду, 18 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в двух областях один из эпидемиологических показателей находится не в пределах нормы.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, в Ивано-Франковской области показатель динамики госпитализаций больных с коронавирусом составляет 56,9%.

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Кроме этого, в Ривненской области длительное время данный показатель держится на высоких отметках. Сейчас он составляет 71,9%, хотя предварительно был в пределах 51,5-86,2%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Ранее мы писали о том, что число зараженных коронавирусом в Украине резко увеличилось.

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