Две области Украины не соответствуют "зеленой" зоне [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 18 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в двух областях один из эпидемиологических показателей находится не в пределах нормы.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В частности, в Ивано-Франковской области показатель динамики госпитализаций больных с коронавирусом составляет 56,9%.
Кроме этого, в Ривненской области длительное время данный показатель держится на высоких отметках. Сейчас он составляет 71,9%, хотя предварительно был в пределах 51,5-86,2%.
Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
Ранее мы писали о том, что число зараженных коронавирусом в Украине резко увеличилось.
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