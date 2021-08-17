На территории Украины могут усилится карантинные ограничения, если в течение недели один из показателей, установленных Министерством здравоохранения не будет соответствовать норме. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом, сейчас речь идет о следующих эпидемиологических показателях:

Количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более чем 75;

Выявление случаев заражения COVID-19 - более 4 процентов; количество тестирований в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300;

Наличие оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

Отмечается, что "желтая зона" карантина устанавливается в стране только по решению комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. При этом в случае нормализации показателей страна опять войдет в "зеленую зону" также через 7 дней.

Читайте также, на территории Украины за сутки зафиксировали 890 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за период эпидемии лабораторно подтвердили 2 267 219 инфицированных COVID-19, наибольшее количество заболевших за сутки находится в Киеве.

Кроме того, на территории Украины начнется повторная кампания по вакцинации от COVID-19 через год после нынешней. Министерство здравоохранения Украины ожидает результатов исследований компании Pfizer, которая собирается внедрить возможность введения третьей прививки.

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