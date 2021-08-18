Власть обязана защитить пенсионеров, которые строили независимую страну, и обеспечить им достойный уровень жизни. Для этого необходимо установить минимальную пенсию не ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных, обеспечить справедливую тарифную политику и вернуть госрегулирование цен на товары первой необходимости. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко написал на своей странице в Facebook.

"Нынешние украинские пенсионеры – те, кто строил независимую страну, кто своим трудом и верой в будущее двигал вперед науку, развивал промышленность, строил больницы и школы. Сегодня власть относится к ним крайне несправедливо. Все так же заморожены социальные стандарты, отсутствует нормальная индексация пенсий. Предыдущая власть пенсионеров цинично обокрала. Нынешняя же, пришедшая на лозунгах о социальной справедливости, быстро забыла о своих обещаниях", - написал политик.

Он отметил, что власть мизерными подачками пытается создать видимость осовременивания пенсий, но это никак не помогает людям выбраться из нищеты.

"К средине 2021 года минимальная пенсия в долларовом эквиваленте все еще на 42%, а средняя – на 27%, ниже показателей конца 2013 года. Если восемь лет назад минимальная пенсия соответствовала фактическому прожиточному минимуму, то сейчас – составляет только 50%. Более половины украинских пенсионеров получают пенсию меньше 3 тысяч гривен и находятся далеко за чертой бедности", - подчеркнул Юрий Бойко.

По словам политика, пенсионеров также возмущает цинизм власти, которая платит сотни тысяч гривен в месяц членам наблюдательных советов госкомпаний, в то время как они получают 2 тысячи гривен.

"Во всех уголках Украины пенсионеры задают один и тот же вопрос: почему, проработав всю жизнь, выйдя на пенсию, они вынуждены экономить буквально на всем, чтобы хоть как-то выжить?" - пишет парламентарий.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что преодоление бедности, особенно среди пенсионеров, должно стать ключевой задачей и предложил пути ее решения.

"Нужно поднимать отечественную экономику, чтобы обеспечить наполнение Пенсионного фонда. Провести пересмотр минимальной пенсии – наша политическая сила уже зарегистрировала законопроект, который предусматривает установление минимальной пенсии в размере не ниже фактического прожиточного уровня. Мы будем добиваться восстановления законных льгот пенсионерам, подъемных для людей тарифов, восстановления полноценного госрегулирования цен на социально значимые товары. Недопустимо, чтобы люди, проработавшие на государство, выйдя на пенсию, не чувствовали достаточной поддержки и защиты для нормальной жизни", - резюмировал Юрий Бойко.