11-річний британець пішки пройшов 320 кілометрів зі свого рідного містечка на півночі Англії до Лондона. Усе заради порятунку планети. Хотів зібрати 100 тисяч підписів під петицією про запровадження податку на вуглецеві викиди для великих компаній. Чи вдалося досягнути мети - далі в сюжеті.

Джуду Вокеру одинадцять. Він живе у невеличкому місті Хебден Брідж на півночі Британії. 25го липня юнак вирушив у подорож до Лондона - пішки. Це 320 кілометрів. Незвичайною мандрівкою хлопець прагнув привернути увагу британців до змін клімату. Хотів зібрати якомога більше підписів під петицією про запровадження податку на викиди вуглецю.

Джуд Вокер, британський школяр:

Податок на вуглецеві викиди змусить платити компанії, які користуються горючими корисними копалинами й забруднюють атмосферу парниковими газами. Як наслідок, для таких підприємств дешевше буде перейти на альтернативні види палива.

Хлопець каже - на подорож його надихнули книги відомих екологів. Переконаний, якщо урядовці не почнуть діяти просто зараз, світові загрожує небезпека. Джуд поставив собі за мету дійти до лондонського парламенту за чотири тижні і впорався з нею. Зізнається - найбільше дошкуляла спека, а от гуляти під дощем навіть сподобалося.

Джуд Вокер, британський школяр:

У директора моєї школи, містера Гова, ще перед початком цієї подорожі журналісти спитали - щоб він мені порадив. Тоді він звернувся до мене і сказав: "Пам'ятай, що кожен твій крок робить тебе ближчим до мети". Ці слова надихають мене і змушують іти вперед.

Частину маршруту разом із ним проходили родичі. Спершу мати Джуда намагалася відмовити його від пішої мандрівки. Але провела разом із сином кілька тренувальних походів і врешті - підтримала його.

Тамсін Вокер, мати Джуда:

На мою думку, те, що він палко відстоює свої переконання - це чудово. Йому нелегко вставати щоранку і йти по 15 кілометрів. Але він це зробив і я дуже ним пишаюся.

Після майже чотирьох тижнів у дорозі Джуд досягнув своєї мети. Петиція про вуглецевий податок набрала 100 тисяч підписів, тепер документ має розглянути парламент. У Лондоні школяра зустрічали як знаменитість.

У останній своїй доповіді щодо клімату ООН застерігає - глобальне потепління виходить з-під контролю. Температура на Землі зростає швидше, ніж прогнозували раніше. 195 країн підписалися під доповіддю й визнали, що діяти треба негайно. Як пом'якшити вже завдану планеті шкоду - лідери держав вирішуватимуть на кліматичній конференції ООН в Шотландії, у листопаді цього року.