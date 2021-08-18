В среду, 18 августа, в Харькове открыли новый центр вакцинации от коронавируса. Прививку теперь можно получить в Национальном университете им. В.Н. Каразина.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

На сегодняшний день в Харьковской области работает 25 центров вакцинации, также в регионе получить прививку можно в 154 пунктах прививки.

Центр вакцинации в университете Каразина расположен в северном корпусе университета (площадь Свободы, 6).

Центр работает с 9:30 до 17:00 с понедельника по субботу. В центре можно получить прививку вакцинами Pfizer и Coronavac.

Ранее сообщалось, что коронавирусом через пару лет будут болеть только дети. Также мы писали о том, что люди, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции, начиная со среды, 18 августа, будут вознаграждены.

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