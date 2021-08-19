Государственное предприятие "Медицинские закупки" приобрело для Украины около 3 тысячи флаконов препарата "Тоцилузмаб", который используется для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, на территорию страны ввезут 2784 флакона лекарства, которое изначально будет храниться на складе, после чего его передадут в региональные медучреждения для помощи больным, страдающим тяжелым течением инфекции.

Мировая практика использования препарата и прошлогодний опыт его участия в лечении украинцев дает основания и в дальнейшем его применять. Исследования еще продолжаются, но сейчас, если есть возможность сохранить жизни - мы должны его использовать.

Отмечается, что препарат был куплен у производителя. К тому же в настоящее время существуют договоренности о закупке новейших препаратов для лечения COVID-19.

Читайте также, на территории Украины зарегистрировали 300 тысяч доз новейшего препарата для лечения коронавирусной инфекции. Глава Минздрава не рассекретил название препарата, однако известно, что сейчас компания Pfizer занимается разработкой таблеток от коронавируса.

Кроме того, воду в Днепре, Днестре и Северском Донце проверили на содержание загрязняющих веществ. В ходе целевого скрининга в воде главных рек страны обнаружили остатки препаратов для лечения коронавируса, такая же ситуация сейчас наблюдается и в водоемах Европы.

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