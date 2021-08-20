Во Львовской области хирург не оказал помощь пациенту, в результате чего тот скончался. Об этом инциденте сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно данным следствия, 38-летний врач-хирург, который работал в одной из районных больниц, неправильно оценил состояние мужчины-пациента, который самостоятельно обратился в медучреждение. Медики не обеспечили ему обследование, а также не госпитализировали, вследствие чего тот умер от осложнений заболевания.

Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство по статье 140 части 1 за ненадлежащее сполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником УКУ. Известно, что виновник понесет наказание в виде лишения права занимать аналогичные должности в течение 2 лет либо же тюремное заключение на такой же срок.

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Кроме того, в Египте от коронавируса умер украинский врач-стоматолог, известный волонтер Юрий Юрасюк. Мужчине дважды отказывали в госпитализации, когда он приезжал на "скорой" в больницу, спустя несколько дней, когда ему стало совсем плохо, его приняли.

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