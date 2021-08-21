В пятницу, 20 августа, детективы НАБУ задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Чиновника взяли "на горячем" - при получении взятки в размере $90 тыс., которую он требовал за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Летом детективы получили информацию о существовании системы покупки разрешений и лицензий на право на занятие игорным бизнесом непосредственно у членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Для разоблачения преступной схемы НАБУ отправило на задание детектива "под прикрытием".



В ходе расследования детективы задокументировали, как член Комиссии (и.о. Председателя) потребовал "вознаграждение" за бумагу, подтверждающую, что помещения, которые ему показал соискатель на получение лицензии, соответствует нормам. Отдельно заплатить требовалось и за лицензию на право осуществления в этих помещениях игорной деятельности. Свои "услуги" чиновник оценил в $90 тысяч.

В момент передачи денег авантюрист был задержан. Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УК Украины - "Получение взятки в особо крупном размере, или лицом, занимающим особо ответственное положение". Наказание по данной статье предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Журналист Олег Новиков сообщает в своем Telegram-канале сообщает, что задержан член Комиссии Евгений Гетьман. По некоторым данным, он является сотрудником СБУ.

Напомним, что в июле 2020 года Верховная Рада легализовала азартные игры. На начало июля 46 отелей по всей Украине получили право открывать игорные залы и казино.

Чтобы стать владельцем такого бизнеса, необходимо купить лицензию на 5 лет. Ее стоимость колеблется от 23,6 млн грн для онлайн-покера до 283,4 млн грн для физического казино в Киеве. Также казино обязаны платить ежегодный взнос: 826,5 тыс. грн - за стол с рулеткой, 425 тыс. грн - за стол без рулетки, 28,3 тыс. грн – за игровой автомат. На начало июля 46 отелей по всей Украине получили право открывать игорные залы и казино.

Как сообщали "Подробности", Верховной Раде рекомендовали поднять налоги для азартных игр и лотерей. При этом парламентарии залезут в карман и счастливчикам: крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) будут облагаться налогом на доходы физических лиц и военным сбором.