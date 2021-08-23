Україна повинна показати свої військово-технічні досягнення - Зеленський [ Редактировать ]
Україна під час параду повинна показати свої військово-технічні досягнення. Про це заявив президент Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу. Президент зазначив: люди мають побачити, на що держава витрачала гроші, вкладені в силовий блок.
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