Зеленский предложил Польше совместно противодействовать "Северному потоку-2" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде совместно противодействовать завершению строительства "Северного потока-2". Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере.
"Проект "Северный поток-2" мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому мы должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуск", - сказал Зеленский в ходе встречи с Дудой.
Глава государства добавил, что остановка достройки российского газопровода в интересах энергетической безопасности Европы.
Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в частности совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.
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Кроме того, в Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода "Северный поток-2", создается рабочая группа для наработки соответствующих предложений. Пока известно, что в нее войдут члены правительства.
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