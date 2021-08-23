Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде совместно противодействовать завершению строительства "Северного потока-2". Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

"Проект "Северный поток-2" мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому мы должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуск", - сказал Зеленский в ходе встречи с Дудой.

Глава государства добавил, что остановка достройки российского газопровода в интересах энергетической безопасности Европы.

Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в частности совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.

Читайте также, США ввели санкции против двух россиян и одного судна России, связанных со строительством "Северного потока-2". Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет о новых ограничениях против участников проекта.

Кроме того, в Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода "Северный поток-2", создается рабочая группа для наработки соответствующих предложений. Пока известно, что в нее войдут члены правительства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.