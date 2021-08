Австралия эвакуировала из Кабула 75 афганских спортсменок и членов их семей. Об этом сообщает Всемирная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPRO).

Мы благодарны правительству Австралии за эвакуацию большого количества женщин-футболистов и спортсменок из Афганистана. Эти молодые женщины, как спортсменки, так и активистки, оказались в опасности, и от имени своих сверстников во всем мире мы благодарим международное сообщество за то, что они пришли им на помощь.

Бывшая капитан женской сборной Афганистана Халида Попал, которая бежала из Афганистана в 2016 году, и нашла политическое убежище в Дании, поддержала своих бывших партнерш по команде.

Последние несколько дней были чрезвычайно напряженными, но сегодня мы добились важной победы. Женщины-футболисты проявили храбрость и силу в момент кризиса, и мы надеемся, что они будут жить лучше за пределами Афганистана. Но впереди еще много работы. Женский футбол - это семья, и мы должны быть уверены, что все в безопасности.

Sleepless nights, being on the call all the time answering questions. Handling media, motiving players to keep fighting & not give up even there were gunfires, they were beaten. Was tough. The 75 players and some family members are out of Afghanistan. Teamwork. Work continues. pic.twitter.com/wv5WUF10Wd

Австралия, как и другие страны западной коалиции, эвакуирует своих граждан и некоторых афганцев из Кабула. Австралийскими самолетами за неделю были эвакуированы около 1000 человек, в том числе около полусотни спортсменок.

Напомним, что бывший футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб, попытавшись покинуть Кабул на шасси американского самолета С-17.