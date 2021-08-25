У США есть запасной план на случай, если военные не успеют эвакуировать всех желающих из Афганистана до 31 августа. Президент США Джо Байден дал Пентагону соответственное поручение. Об этом сообщалось в ходе трансляции выступления Джо Байдена в Белом доме.

Крайний срок выхода США из Афганистана, по словам Байдена, намечен на 31 августа и чем быстрее удастся эвакуировать всех желающих, тем лучше.

В настоящее время мы приближаемся к завершению к 31 августа. Чем раньше мы сможем закончить, тем лучше. Каждый день операции несет дополнительный риск для наших войск. Но завершение 31 августа зависит от продолжения сотрудничества Талибана и предоставления доступа к аэропорту.

В то же время Байден подтвердил, что он просил Пентагон и Государственный департамент США разработать план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы скорректировать график эвакуации, если в этом возникнет необходимость.

Я полон решимости обеспечить выполнение нашей миссии. Я также помню о возрастающих рисках, о которых меня проинформировали, и о необходимости учитывать эти риски. Они реальны. Это серьезные проблемы, которые мы также должны принять во внимание.

Он также отметил, что по состоянию на полдень 24 августа США эвакуировали 70 700 человек из Афганистана с 14 августа и 75 900 человек с конца июля.

Напомним, что 15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.

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