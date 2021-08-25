Недалеко от населенного пункта Птичья, который находится в Ривненской области, микроавтобус, в котором находились два человека, на большой скорости врезался в отбойник. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на отрезке автодороги "Киев-Чоп". Водитель автомобиля Renault Traffic не справился с управлением и протаранил дорожное ограждение. В результате аварии несовместимые с жизнью травмы получили мужчины 35-ти и 36-ти лет.

Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Было установлено, что в момент трагического происшествия водитель транспортного средства был трезв, при этом у него взяли образцы крови на анализ.

Читайте также, на автодороге М03, вблизи села Россошенцы, водитель автомобиля Kia Cerato не справился с управлением и наехал на отбойник. Согласно данным правоохранителей, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров автомобиля Kia Cerato 1975 и 1977 года рождения.

Кроме того, во Львовской области произошло ДТП с тремя погибшими, один из которых - несовершеннолетний. Авария произошла в селе Попеля Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 "Борислав-Самбор-Мостиска-Дрогобыч".

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