Кабмин перенес рабочие дни: в 2022 году украинцев дважды порадуют длинными выходными [ Редактировать ]
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В Украине в 2022 году дважды будет длинные выходные по четыре дня подряд. Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина.
Отдохнуть украинцам правительство позволило на 8 марта (Международный женский день) и 28 июня (День Конституции). Рабочий график будет выглядеть так:
- 5, 6, 7, 8 марта - выходные, а суббота 12 марта - рабочий день за понедельник 7 марта;
- 25, 26, 27, 28 июня - выходные, а суббота 2 июля – рабочий день за понедельник 27 июня.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении нового праздника - Дня украинской государственности. Его будут отмечать в День Крещения Киевской Руси-Украины - 28 июля.
Ранее "Подробности" опубликовали график выходных и праздников в сентябре 2021 года.
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