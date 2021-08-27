При ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части на юге Казахстана погибли четверо военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны страны Нурлан Ермекбаев, передает РИА "Новости".

Вечером 26 августа в воинской части вблизи города Тараз в Жамбылской области Казахстана произошла серия взрывов. Около 700 жителей трех окрестных сел были эвакуированы. По состоянию на утро пятницы, 27 августа, пожар на арсеналах продолжается, сообщает МЧС.

Радиус разлета осколков составил до двух километров. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 тонн тротила.

По данным местным властей, в больницы поступили 66 пострадавших. Минобороны сообщало о 12 пострадавших военнослужащих. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Министерство обороны Казахстана не исключает версию поджога на складе с боеприпасами на юге страны, заявил глава ведомства Нурлан Ермекбаев.

Мы не исключаем различные причины - это может быть и нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия.

По факту ЧП правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.

Как сообщали "Подробности", при взрывах в Кабуле, которые устроили смертники "Исламского государства", погибли 90 человек, в том числе 12 американских военных.