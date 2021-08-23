Фото: пожар в аэропорту Кабула / РБК

В аэропорту Кабула начался пожар. Местные жители распространяют в сети кадры с места инцидента.

Об этом сообщает местный журналист Муслим Ширзад в Twitter.

"Пожар вспыхнул в аэропорту Кабула", - написал он.

На опубликованных кадрах заметно, как в результате пожара с территории аэропорта поднимается дым.

О причинах возгорания пока не сообщают.

Fire has broken out at Kabul airport pic.twitter.com/nOXNPRUOtr — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 23, 2021

Ранее сообщалось, что Афганистан приостановил все рейсы в аэропорту Кабула.