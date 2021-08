В аэропорту Кабула начался пожар. Местные жители распространяют в сети кадры с места инцидента.

Об этом сообщает местный журналист Муслим Ширзад в Twitter.

"Пожар вспыхнул в аэропорту Кабула", - написал он.

На опубликованных кадрах заметно, как в результате пожара с территории аэропорта поднимается дым.

О причинах возгорания пока не сообщают.

Fire has broken out at Kabul airport pic.twitter.com/nOXNPRUOtr