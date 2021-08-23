В аэропорту Кабула вспыхнул пожар [ Редактировать ]
В аэропорту Кабула начался пожар. Местные жители распространяют в сети кадры с места инцидента.
Об этом сообщает местный журналист Муслим Ширзад в Twitter.
"Пожар вспыхнул в аэропорту Кабула", - написал он.
На опубликованных кадрах заметно, как в результате пожара с территории аэропорта поднимается дым.
О причинах возгорания пока не сообщают.
Fire has broken out at Kabul airport pic.twitter.com/nOXNPRUOtr— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 23, 2021
Ранее сообщалось, что Афганистан приостановил все рейсы в аэропорту Кабула.
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