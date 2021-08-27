Прогулянка в Дніпрі: на пенсіонера впало дерево [ Редактировать ]
У середмісті Дніпра на пенсіонера впало дерево. Прогулянка з онуками ледь не закінчилася для нього трагедією. Нині постраждалий у лікарні з переломами обох ніг. Діти не постраждали, встигли відбігти. Що з приводу інциденту кажуть працівники міського "Зеленбуду" - дізнавался Олена Мендалюк.
Відео та фото, як чоловіка привалило величезне сухе дерево, за лічені хвилини облетіло весь Інтернет. Ці світлини зробив Роман. Хлопець працює в пункті прокату дитячих автівок. На його очах величезний клен упав на пенсіонера.
Роман - очевидець:
Вот так вот передо мной на вот таком вот растоянии его просто … Ну это страшно, мурашки по коже. Он просто стоя лёг. Мы сразу подбежали поднимать дерево с него. Втроём у нас не удалось, дерево было большое. Мы дерево подняли. Оказалось, что он живой, но ноги у него… одна была под одной веткой, а вторая - под другой.
Постраждалого з переломами обох ніг доправили до лікарні. Нині Микола Татуєв у відділенні політравми. Каже, найбільше злякався за онуків.
Микола Татуєв - постраждалий:
Я повернулся, поворачиваю голову, вижу, что на меня дерево летит . Я успел голову отвернуть. Но ветка ударила по бедру и я упал, и сломал обе ноги. Слава Богу, детей не зацепило. Там же много детей было, не только дети, но и люди.
Медики поки що жодних прогнозів не дають. Кажуть, за тяжкістю травм чоловік пробуде в лікарні не один місяць.
Вадим Пірський, ортопед-травматолог Дніпровської міської лікарні №16:
Було виконано стабілізацію переломів, але це етапна операція, ще будуть етапні втручання на стегні і гомілках. За нашими прогнозами, реабілітація буде тривати від 4 до 6 місяців. Після чого хворий буде активізований і зможе повноцінно вести активний спосіб життя.
У комунальному підприємстві "Міськзеленбуд" подію називають нещасним випадком. Кажуть, тиждень тому у сквері Героїв обстежували дерева. Виявили 16 аварійних. За кілька днів планували їх спиляти, але не встигли.
Олег Плитченко, директор КП "Міськзеленбуд":
У сквері Героїв було обстеження. За даними обстеження, там 16 дерев підлягають видаленню. Ці дерева повинні були видалятися на початку вересня, за графіком.
Усі деталі ситуації з'ясовує поліція. Сам потерпілий через тривале та дороге лікування планує позиватися до суду.
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