Замдиректора Генштаба по региональным операциям генерал-майор Уильям Тейлор заявил о том, что накануне у ворот аэропорта в Кабуле прогремел только один взрыв. Об этом сообщает CNN.

Изначально в Пентагоне говорили, что произошел второй взрыв возле отеля Baron.

Я могу подтвердить для вас, что мы не считаем, что произошел второй взрыв в отеле Baron или рядом с ним, что это был один террорист-смертник. Мы не уверены, почему этот отчет был составлен неправильно.

По его словам, некоторые из раненых в результате теракта сейчас проходят лечение в Германии.

На авиабазе Рамштайн приземлились два самолета с нашими ранеными, и им оказывается помощь.

Напомним, в Афганистане, возле аэропорта Кабула (Афганистан) прогремел взрыв. Ранее мы писали о том, что предположительно, инцидент произошел у главных ворот.

15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.

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