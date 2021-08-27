Руководство Европейского союза приняло решение исключить из списка стран, граждане которых могут беспрепятственно путешествовать по территории Союза, шесть стран. Об этом сообщает новостное агенство Reuters.

Таким образом, в перечень вошли Соединенные Штаты Америки, Государство Израиль, Косово, Черногория, Ливан и Северная Македония. При этом окончательное решение обнародуют в понедельник, 30 августа.

Отмечается, что граждане Украины могут без дополнительных ограничений передвигаться по территории ЕС с 14 июля 2021 года. Известно, что некоторые страны-члены Евросоюза оставили требование, касающееся вакцинации и негативных тестов на COVID-19. Для попадание в список "безопасных" стран в государствах должно насчитываться менее 100 случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения в течение двух недель.

Читайте также, Европейский союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. COVID-сертификат - это документ, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел заявили о том, что въезд для граждан Украины разрешили 14 стран Европейского союза. В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

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