Землю накроет магнитной бурей "красного" уровня [ Редактировать ]
30 августа Землю накроет сильной магнитной бурей "красного" уровня. Эксперты предупредили про один мощный удар, который негативно отразится на здоровье некоторых людей.
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, прогнозируют сильный удар 30 августа, а накануне, 29-го числа, магнитосфера будет возбужденной. Пика колебания достигнут в 06:00 в понедельник.
Под магнитной (геомагнитной) бурей специалисты подразумевают нарушение магнитосферы Земли, возникающее при очень эффективном обмене энергией солнечного ветра с космической средой, окружающей планету.
Магнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней подряд, вызывая сборы в работе техники, а также проблемы со здоровьем.
Как уберечься от магнитной бури:
- избегайте стрессов, сильных физических и эмоциональных нагрузок,
- перенесите решение сложных задач и вопросов на другие дни,
- спите полноценно, 7-8 часов,
- откажитесь от алкоголя, курения,
- пейте поменьше кофе, энергетиков, крепкого чая,
- гуляйте на свежем воздухе,
- питайтесь полноценно, избегая тяжелой пищи, фастфуда.
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