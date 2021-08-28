30 августа Землю накроет сильной магнитной бурей "красного" уровня. Эксперты предупредили про один мощный удар, который негативно отразится на здоровье некоторых людей.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, прогнозируют сильный удар 30 августа, а накануне, 29-го числа, магнитосфера будет возбужденной. Пика колебания достигнут в 06:00 в понедельник.

Под магнитной (геомагнитной) бурей специалисты подразумевают нарушение магнитосферы Земли, возникающее при очень эффективном обмене энергией солнечного ветра с космической средой, окружающей планету.

Магнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней подряд, вызывая сборы в работе техники, а также проблемы со здоровьем.

Как уберечься от магнитной бури:

избегайте стрессов, сильных физических и эмоциональных нагрузок,

перенесите решение сложных задач и вопросов на другие дни,

спите полноценно, 7-8 часов,

откажитесь от алкоголя, курения,

пейте поменьше кофе, энергетиков, крепкого чая,

гуляйте на свежем воздухе,

питайтесь полноценно, избегая тяжелой пищи, фастфуда.

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