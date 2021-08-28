В Украину прибыли три самолета с афганскими беженцами [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Пентагона
В субботу, 28 августа, из Кабула в Киев прибыли сразу три самолета, на которых с территории Афганистана эвакуировали около 400 человек. В МИДе, по данным "Интерфакса", дают иные цифры: 360 человек, из них 80 граждан Украины.
Рейсы в аэропорту встречали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и замглавы МИДа Евгений Енин. Андрей Ермак сообщил, что самолеты - два гражданских борта и один военный - летели через Пакистан, и рассадка людей проводилась в Исламабаде.
Четвертый самолет доставил граждан Украины, журналистов из Афганистана. Все украинские граждане, которые заявили о намерении покинуть Афганистан, эвакуированы... Безусловно, есть люди, которые находятся в других местах Афганистана. Мы на связи 24 часа в сутки, мы их не бросаем и готовы эвакуировать.
Операцией по эвакуации руководили сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщил Андрей Таран.
При этом координация эвакуации координировалась с иностранными партнерами Украины, в частности, США, Великобритании и Литвы.
Разведчики сообщили цифры о спасенных из Афганистана.
Как сообщали "Подробности", в Госдепе США сообщили, что Украина наряду с другими странами готова приютить у себя афганских беженцев, которые сотрудничали с армией США и теперь боятся расправы. Сколько человек готова принять наша страна не сообщается.
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