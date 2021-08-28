Танцор Евгений Гончаренко из шоу-балета певицы Нади Дорофеевой, которого отправил в тяжелейший нокаут сотрудник Управления госохраны, был выписан из больницы. Об этом сообщила в Facebook его мама Ирина, однако позже закрыла свои публикации от посторонних.

По ее словам, Женя сейчас проходит обследования и реабилитацию. Через два месяца ему сделают очередную операцию по установке пластины в черепе.

Сам Евгений опубликовал несколько сториз в Instagram, где показал прогулку по городу и ответил на вопросы пользователей.

Напомним, в ночь на 1 августа 22-летний профессиональный танцор Евгений Гончаренко возле столичного гей-клуба "Лифт" повздорил с прохожим парнем, за что получил сильный удар кулаком в голову. Он ударился головой об асфальт, в результате чего произошло кровоизлияние в мозг и была обездвижена левая часть тела.

В больнице Женю ввели в искусственную кому, ему сделали трепанацию черепа и операцию на головном мозге. 16 августа он вышел из комы.

Сейчас 28-летний майор Управления государственной охраны, ударивший танцора, был уволен из органов и находится в следственном изоляторе, ему грозит до восьми лет тюрьмы за нанесение тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УКУ).