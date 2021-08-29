На отрезке железной дороги в Запорожской области произошла авария со сходом с рельсов вагонов грузового состава. В связи с этим будут наблюдаться задержки в графике движения пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В ходе чрезвычайной ситуации с рельсов сошли 4 вагона. В связи с происшествием задержка в движении составов продолжится в течение 2 часа.

Из-за схождения четырех вагонов грузового поезда возле станции Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать измененным маршрутом через Запорожье-Левое - Вольнянск - Запорожье-1. Таким образом, ожидается задержка до 2 часов поездов.

Отмечается, что речь идет о задержке следующих поездов:

№72 Киев - Запорожье;

№142 Мариуполь - Одесса;

№120 Запорожье - Львов;

№119 Львов - Запорожье;

№116 Киев - Бердянск.

Ранее мы писали, что во Львовской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевернулось 18 вагонов из 48. Авария грузового поезда Клепаров-Батево, перевозившего щебень и железную руду, произошла в четверг, 26 августа, около 08:20 на станции Глинна-Навария.

Кроме того, в Полтавской области на регулируемом переезде у станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер. Из-за этого задерживаются ряд рейсов. Сейчас движение у места аварии восстановлено по четному пути, расследованием инцидента занимаются правоохранители.

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