Музей на Миколаївщині розповідає туристам історію ядерних ракет [ Редактировать ]
Майже два десятиліття без ядерної зброї. 1994 року Україна підписала Будапештський меморандум про гарантії безпеки. І вже на початку 21 століття позбулася одного з найбільших ядерних потенціалів на планеті.
Сьогодні від нього залишилися самі згадки. І музей. У ньому побувала наша Марина Михайловська.
Олександр Сущенко веде туристів територією колишньої бойової позиції ракетного полку. Він, як і всі гіди музею, колись тут служив.
Олександр Сущенко, працівник Музею ракетних військ стратегічного призначення:
Я закончил свою службу, вышел на пенсию и после решил вернуться сюда работником в этот музей. Я с детства знал эту службу, у меня отец служил в этой ракетной дивизии всю жизнь, я пошел по его стопам, закончил военный университет и попал служить как раз в эту дивизию.
Музей має понад 24 тисячі експонатів: смертоносні засоби ураження, ракетні двигуни, надточне обладнання, системи космічного зв'язку. Але все - у неробочому стані. За Будапештським меморандумом Україна не може мати ядерної зброї.
Марина Михайловська, кореспондентка:
Ще 20 років тому на цій стратегічній території мали право перебувати лише обрані. Зараз доторкнутися до ракетного обладнання може кожен охочий.
Один із найцінніших експонатів - ракета "Воєвода" або "Сатана". За часів СРСР Україна мала лише цей, навчальний екземпляр, хоч і виробляли їх у Дніпропетровську.
Віктор Ксензов, працівник Музею ракетних військ стратегічного призначення:
Чтобы уничтожить эту ракету, необходимо 50 противоракет - невозможно технически. Площадь поражения одной такой ракетой 300000 кв км.
Із ста вісімдесяти ракетних шахт в Україні зберіглася тільки одна - в музеї. У ній на глибині 40 метрів під землею розміщується, як в бункері, командний пункт.
Марина Михайловська, кореспондентка:
Аби потрапити до командного пункту, треба пройти декілька ступенів захисту. На кожних дверях свій пароль та код.
Тут все як і 30 років тому. У невеличкому приміщенні за пультами цілодобово працювали дві людини. Саме вони в разі відповідної команди могли розпочати ядерну війну.
Расчет, внимание! Пуск! Пошла пусковая фонограмма. Боевой режим. Это 10 наших ракет. План - это куда наши ракеты должны идти.
На щастя, жодної ракети з території України не випустили, але пускова установка завжди була напоготові - протягом десятків років. Таких музеїв у світі лише два. Тому до українського активно приїжджають також іноземні туристи.
Саджид Абдула, турист із Індії:
Я прочитав про це секретне місце в інтернеті. Хотів побачити ці всі технології. Адже Індія, імовірно, мала якісь технології, скопійовані для своєї армії.
Аби оглянути експозицію, знадобиться декілька годин і 150 гривень - на квиток. Колишня ракетна база стоїть на межі Миколаївської та Кіровоградської областей.
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