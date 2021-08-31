Війна на Донбасі: поблизу Шумів гатили з протитанкових гранатометів [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на сході країни минулої доби. Ще одного - поранено.
Його доправили до лікарні. Стан здоров'я захисника - середньої важкості. Ворог тричі обстрілював позиції українських армійців. Поблизу Новозванівки та Шумів відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
А біля Троїцького - із великокаліберних кулеметів. На атаки противника українські оборонці відповідали вогнем
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Неподалік Новотошківського ворог із безпілотника скинув на українські позиції гранату. Три ворожих обстріли зафіксували вже сьогодні.
Передові позиції наших вояків знаходяться на відстані автоматного пострілу з боку противника. Тому нічні зміни чергових тут проходять швидко і без зайвих розмов - бійцям треба якнайшвидше спуститися в укриття.
Позиції українського війська біля Новозванівки ворог атакував із автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В ходе обстрела Авдеевки противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм. В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение.
І армійці кажуть, жоден такий обстріл і злочин проти мирного населення ворогові не минеться безкарно. Війна змінилася. Обстріли з того боку щодня.