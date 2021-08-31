Купить сертификат с занесением в базу "Дия" нельзя. Приложение подтягивает информацию из электронной системы Минздрава.

Процесс подделки сертификата о вакцинации сложный, но возможный на уровне медицинских работников, которые заносят информацию о вакцинации в электронную систему.

"Если заплатить деньги врачу, и он вам сертификат подделает, то "Дия" его подтянет. Ведь приложение устроено так, что показывает данные из реестров. Мы не анализируем данные на правдивость, ведь за это отвечают определенные системы. Но купить сертификат с занесением в базу "Дия" нельзя. "Дия" показывает данные из электронной системы здравоохранения", - пояснил руководитель по развитию электронных услуг у Минцифры Мстислав Баник.

Читайте также, Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Теперь украинцы снова смогут страны ЕС без ограничений, которые введены из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, в Украине задерживается бета-тестирование COVID-сертификата в приложении "Дія" для пользователей смартфонов с операционной системой Android. После того, как министерство получит решение Google и Play Market, бета-тестирование COVID-сертификата начнется и на платформе Android.

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