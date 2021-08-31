В городе Харьков во время грозы молния попала в троллейбус, в результате чего на его крыше произошло возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал "Труха".

Необычный инцидент произошел в районе международного аэропорта. Водитель общественного транспорта самостоятельно залез на крышу троллейбуса и, с помощью огнетушителя, ликвидировал возгорание.

Отмечается, что, к счастью, пострадавших и погибших в результате неприятного природного инцидента нет, троллейбус, благодаря слаженным действиям водителя, не загорелся.

Читайте также, удар молнии привел к пожару в школе села Перекалье Ривненской области. На место вызова направили два дежурных отделения спасателей 13-й части пгт Заречное и местную пожарную команду села Боровое, также была дополнительно привлечена пожарная автоцистерна лесного хозяйства.

Кроме того, в Киевской области, в Обуховском районе, в городе Кагарлык, молния попала в движущийся автомобиль. После удара молнии легковушка слетела с трассы и столкнулась с деревом, но обошлось без жертв, на дороге образовалась пробка. На месте работали спецслужбы для устранения последствий аварии.

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