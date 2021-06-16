В городе Батурын, который находится в Черниговской области, во время грозы молния попала в жилой дом, в результате чего строение загорелось. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы.

Возгорание возникло вечером в домохозяйстве по улице Згурского. Пожару предшествовало возникновение ряда молний, одна из которых угодила в дом. В ходе пожара в доме получили повреждения множество частей экстерьера и интерьера.

Возник пожар жилого дома (10х12 м, стены деревянные, кровля металлическая). Огнем повреждены конструктивные элементы кровли и перекрытия на площади 4 кв. м, внутренняя облицовка стен на площади 20 кв. м и имущество.

Читайте также, в Черниговской области из-за непогоды возникли два пожара. Молнии попали в дома, что повлекло за собой возгорание, один пожар возник в пгт Серебряное Прилуцкого района, второе возгорание из-за разряда молнии произошло в селе Молодежное Нежинского района.

Кроме того, в Ривненской области молния ударила в двух людей, оба госпитализированы с сильными ожогами. Медики, которые прибыли в деревню, осмотрели пострадавших: у одного были ожоги левой части тела, у второго - правой.

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