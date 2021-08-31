"Северный поток-2": подготовка к запуску первой нитки почти завершена [ Редактировать ]
На первой нитке газопровода "Северный поток-2" почти завершены пусконаладочные работы. Российская компания "Газпром" намерена начать ее коммерческую эксплуатацию в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.
Гендиректор "Газпром международные проекты центр 1" Александр Каримов заявил:
Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации.
По его словам, работы по укладке второй нитки также находятся на завершающей стадии.
Могу лишь дополнить, что мы прикладываем максимум усилий, чтобы в ближайшее время газопровод "Северный поток-2" запустить в эксплуатацию.
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Кроме того, в Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода "Северный поток-2", создается рабочая группа для наработки соответствующих предложений. Пока известно, что в нее войдут члены правительства.
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