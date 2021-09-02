На Прикарпатті 51-річний ветеран АТО підірвався на гранаті. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Вибух стався в квартирі п'ятиповерхового будинку в місті Калуш.

У цей час у сусідній кімнаті перебував 91-річний батько ветерана, він не постраждав. Звідки боєприпас у колишнього воїна - наразі з'ясовують правоохоронці. На фронт чоловік потрапив під час третьої хвилі мобілізації, служив у 24 механізованій бригаді. Слідчі розглядають дві версії загибелі: необережне поводження з вибухівкою і самогубство.

Василь Тимочко, в.о. начальника Калуського відділу поліції:

На даний час з місця події вилучено фрагменти, залишки металічних частинок, які десь дають попередньо сказати що це граната. Бойова? - напевно, що так. Це попередньо, що це було дасть тільки експертиза.

Олександр Соколовський, керівник Калуської асоціації ветеранів АТО: