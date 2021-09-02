На Прикарпатті загинув чоловік через підрив гранати [ Редактировать ]
На Прикарпатті 51-річний ветеран АТО підірвався на гранаті. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Вибух стався в квартирі п'ятиповерхового будинку в місті Калуш.
У цей час у сусідній кімнаті перебував 91-річний батько ветерана, він не постраждав. Звідки боєприпас у колишнього воїна - наразі з'ясовують правоохоронці. На фронт чоловік потрапив під час третьої хвилі мобілізації, служив у 24 механізованій бригаді. Слідчі розглядають дві версії загибелі: необережне поводження з вибухівкою і самогубство.
Василь Тимочко, в.о. начальника Калуського відділу поліції:
На даний час з місця події вилучено фрагменти, залишки металічних частинок, які десь дають попередньо сказати що це граната. Бойова? - напевно, що так. Це попередньо, що це було дасть тільки експертиза.
Олександр Соколовський, керівник Калуської асоціації ветеранів АТО:
Я думаю, тут скоріш за все зіграв факт, як необережність з вибуховою зброєю. Чи витягнув кольцо, десь чека трошки зійшла і щоб не робити більше лиха, бо був батько так само в квартирі, то він може ліг на ту гранату, таке всяке могло бути.
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