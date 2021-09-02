Зеленский прибыл в Калифорнию для встречи с Илоном Маском и главой Apple [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию. В честь приезда главы украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флаг, сообщает пресс-служба главы государства.
Это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства. В "солнечном штате" Зеленский планирует встретиться с представителями "технологических, цифровых компаний".
В Офисе президента надеются на переговоры с основателем технологических компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также главой Apple Тимом Куком.
Напомним, что накануне в Белом доме состоялись переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского. Они длились более двух часов. Лидеры обсудили широкий круг вопросов: членство Украины в НАТО, противодействие "Северному потоку-2", деоккупацию Донбасса и Крыма.
Ранее "Подробности" опубликовали материал о том что успел Владиимир Зеленский до встречи с Байденом.
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