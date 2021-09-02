Компания Mercedes-Benz представила первую гибридную модель AMG, которой стал 843-сильный Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Это самый мощный серийный автомобиль в истории мраки, сообщает пресс-служба немецкого автоконцерна.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance получил новую силовую установку, которая включает в себя 4-литровый бензиновый турбомотор V8 мощностью 639 л.с., 14-сильный стартер-генератор RSG, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, полный привод, а также установленные на задней оси 204-сильный электромотор, двухступенчатую трансмиссию и электронноуправляемый дифференциал повышенного трения.

Расход топлива при комбинированном режиме 0 8, литра на 100 км. С 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость - 316 км/ч.

Главное отличие гибридной схемы Mercedes-AMG от таковой у конкурентов - это электромотор, интегрированный не в коробку передач, а отнесенный к заднему мосту. Над задней осью установлена батарея 6,1 кВт•ч, которая состоит из 560 литий-ионных ячеек, постоянно омывающихся 14 литрами неэлектропроводной жидкости.

Аккумулятор заряжается от терминала мощностью 3,7 кВт и позволяет проехать на электротяге до 12 км со скоростью до 130 км/ч. Максимальная отдача электромотора - 150 кВт (204 л.с.) и 320 Нм.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance получил адаптивную пневмподвеску AMG Ride Control+, карбон-керамические тормоза и систему выбора режимов работы двигателя и коробки передач AMG Dynamic Select с семью установками (Electric, Comfort, Sport, Sport+, Race, Slippery и Individual). Также есть четыре варианта степени рекуперации энергии на торможениях.

Стоимость нового Mercedes-AMG GT 63 S E Performance пока не известна. На европейском рынке новая модель появится в продаже до конца 2021 года.

Как сообщали "Подробности", Mercedes объявил, что к 2030 году полностью перейдет на производство электромобилей.