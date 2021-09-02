Telegram реализовал популярнейшую "социальную" функцию [ Редактировать ]
Мессенджер Telegram запустил функцию прямых эфиров, которую в настоящее время реализовали множество социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Telegram.
Функция имеет отличие от той, которая присутствует в Instagram. Благодаря ей, можно не только вести трансляцию, но и демонстрировать экран, при этом количество зрителей неограниченно. Она будет работать как на каналах, так и в группах с многомиллионной аудиторией.
Отмечается, что зрители эфиров смогут принимать участие в чужих трансляциях с разрешения администратора. Известно, что пересылка сообщений превратилась в более конфиденциальный формат, так как сейчас Telegram позволяет удалять с пересланного сообщения имя пользователя.
Читайте также, мессенджер Telegram добавил новую функцию проведения групповых видеозвонков. Теперь при включении камеры любой голосовой чат можно превратить в видеоконференцию, любую из видеотрансляций можно развернуть на полный экран, нажав на нее.
Кроме того, в мессенджере Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах. Она коснется только тех сообщений, которые были отправлены после установки таймера, в этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Министерство иностранных дел Украины знает о ситуации и контролирует расследование
Эти средства выделили на поддержку 3,4 млн нуждающихся украинцев
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора
В результате инцидента пострадали два человека, еще двое числятся пропавшими без вести
Соответствующее решение одобрил президент Анджей Дуда