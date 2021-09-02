Мессенджер Telegram запустил функцию прямых эфиров, которую в настоящее время реализовали множество социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Telegram.

Функция имеет отличие от той, которая присутствует в Instagram. Благодаря ей, можно не только вести трансляцию, но и демонстрировать экран, при этом количество зрителей неограниченно. Она будет работать как на каналах, так и в группах с многомиллионной аудиторией.

Отмечается, что зрители эфиров смогут принимать участие в чужих трансляциях с разрешения администратора. Известно, что пересылка сообщений превратилась в более конфиденциальный формат, так как сейчас Telegram позволяет удалять с пересланного сообщения имя пользователя.

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Кроме того, в мессенджере Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах. Она коснется только тех сообщений, которые были отправлены после установки таймера, в этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки.

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