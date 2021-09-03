У Дніпрі прооперували тяжкопораненого армійця [ Редактировать ]
Тяжкопораненого армійця прооперували у лікарні Мечникова у Дніпрі.
27-річний Андрій зі Львівщини отримав кульове поранення в голову внаслідок ворожого снайперського пострілу. Після складних маніпуляцій боєць досі у комі. Але лікарі кажуть, що загальний стан покращується.
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