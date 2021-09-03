Кількість незаконних затримань представників релігійних меншин в окупованому Криму зросла вп'ятеро. І це лише впродовж останнього року.

Таке заявив Генсек ООН Антоніу Гутерреш. У звіті організації, зокрема, йдеться, що до затриманих застосовують силу, вилучають документи та навіть підкидають так звані "речові докази".

На доповідь ООН вже відреагували в МЗС і зазначили - документ чітко визначає РФ державою-окупантом.