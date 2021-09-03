Доповідь ООН визначає Російську Федерацію державою-окупантом [ Редактировать ]
Кількість незаконних затримань представників релігійних меншин в окупованому Криму зросла вп'ятеро. І це лише впродовж останнього року.
Таке заявив Генсек ООН Антоніу Гутерреш. У звіті організації, зокрема, йдеться, що до затриманих застосовують силу, вилучають документи та навіть підкидають так звані "речові докази".
На доповідь ООН вже відреагували в МЗС і зазначили - документ чітко визначає РФ державою-окупантом.
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Таке заявив Генсек ООН Антоніу Гутерреш. У звіті організації, зокрема, йдеться, що до затриманих застосовують силу, вилучають документи та навіть підкидають так звані "речові докази".
В організації звернулися до Росії з вимогою з'ясувати долі всіх людей, зниклих безвісти в ОРДЛО з 2014 року.
Зокрема, представники міжнародної організації закликали припинити незаконну практику насильницьких зникнень і покарати винних. Таких випадків в ООН зафіксували 43.
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