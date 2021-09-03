Німецькі залізничники оголосили масштабний п'ятиденний страйк. Що вони вимагають від роботодавця? І як тепер бути пасажирам? Докладніше - Тетяна Логунова.

На вокзалах німецьких міст хаос і розгублені пасажири. А на табло розкладу руху - оголошення про скасовані потяги. У Німеччині знову страйкують машиністи локомотивів. Вже втретє за останній місяць.

Цього разу акція рекордна за тривалістю. Залізничники оголосили, що не виходитимуть на роботу цілих п'ять днів. Тобто, до наступного вівторка. Пасажири нервують.

Клаудіа, пасажирка:

Це з'ясування стосунків між компанією та профспілками вже набридло. Я маю їхати на реабілітацію у клініку. І не розумію, як туди дістатися. Буду змушена робити чотири-п'ять пересадок, і це з валізою.

Через страйк залізниця скасувала 75 відсотків усіх внутрішніх та міжнародних потягів. Через раз ходять і міські електрички, на яких німці часто їздять на роботу.

Родріго, пасажир:

Я прокинувся дуже рано, бо сьогодні маю вчасно бути на роботі. А моя електричка скасована. Мушу тепер міняти плани.

Зігрід, пасажирка:

І що мені тепер робити? Я щодня їзджу на електричці на роботу. Для мене це дуже важливо.

Профспілки вимагають від залізничної компанії покращити умови праці машиністів. А саме, підняти їм зарплату на три відсотки та виплатити 600 євро премії за роботу в умовах пандемії. "Дойче Бан" готовий виконати ці умови поетапно. Утім, профспілки чекати не хочуть.

Клаус Везельскі, лідер профспілки німецьких залізничників:

Я дякую усім вам за підтримку. У майбутньому ми вимагатимемо від вас ще більшої солідарності. І у разі потреби - готовності боротися за свої трудові права.

Страждають не тільки пасажири, а й промисловість. Через страйк зупинили і вантажні перевезення, від яких залежить робота великих підприємств.