"Талибан" определился с главой афганского правительства - СМИ [ Редактировать ]
Боевики радикального движения "Талибан" определили, кто вскоре возглавит новое правительство в Афганистане. Эту должность займет лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар.
По информации издания, в новую администрацию также присоединятся мулла Якуб (сын первого лидера талибов Муллы Омара) и представитель радикалов в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай.
Указано, что правительство будет состоять из 25 министерств с консультативным советом, или "Шуры", в которую войдут 12 мусульманских ученых.
Известно, что подготовка к объявлению нового правительства сейчас находится на завершающей стадии.
Между тем талибы планируют в течение 6-8 месяцев провести большое собрание, что "объединит старейшин и представителей всего афганского общества для обсуждения конституции и структуры будущего правительства".
Напомним, что США 30 августа завершили эвакуацию гражданских лиц и военных из Кабула, прекратив 20-летнюю военную миссию в Афганистане.
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