Паралімпіада в Токіо: українці продовжують здобувати золото [ Редактировать ]
Ще 10 нагород на Паралімпіаді в Токіо виборола наша збірна.
Уперше в історії українська спортсменка - Зоя Овсій - узяла золото в метанні булави. Плавець Максим Крипак - став найкращим на дистанції 200 метрів у комплексному плаванні.
Це вже його п’яте золото на цих іграх і десяте в кар'єрі. Крипак став найтитулованішим паралімпійцем за всю історію синьо-жовтої збірної. Ще одне золото узяв Сергій Ємельянов - найшвидше здолав 200 метрів на байдарці-одиночці.
У плаванні й запливах на байдарках українці вибороли ще й по сріблу, другі місця здобули також у легкій атлетиці й велогонці. У загальному медальному заліку Україна залишається на п’ятій сходинці, ми маємо 94 медалі.
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