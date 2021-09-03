Ще 10 нагород на Паралімпіаді в Токіо виборола наша збірна.

Уперше в історії українська спортсменка - Зоя Овсій - узяла золото в метанні булави. Плавець Максим Крипак - став найкращим на дистанції 200 метрів у комплексному плаванні.

Це вже його п’яте золото на цих іграх і десяте в кар'єрі. Крипак став найтитулованішим паралімпійцем за всю історію синьо-жовтої збірної. Ще одне золото узяв Сергій Ємельянов - найшвидше здолав 200 метрів на байдарці-одиночці.

У плаванні й запливах на байдарках українці вибороли ще й по сріблу, другі місця здобули також у легкій атлетиці й велогонці. У загальному медальному заліку Україна залишається на п’ятій сходинці, ми маємо 94 медалі.