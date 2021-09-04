В городе Мариуполь, который находится в Донецкой области, девочка, играясь со спичками, подожгла на себе одежду, вследствие чего получила ожоги. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.

Во время происшествия мать ребенка находилась в гостях у соседей, а трехлетняя дочь дом под "присмотром" сожителя матери, который спал после употребления алкогольных напитков. В настоящее время врачи борются за жизнь пострадавшего ребенка. Правоохранители открыли уголовное дело по факту злостного невыполнения родителями своих обязанностей

Отмечается, чтосемья пострадавшей девочки находится на контроле у социальных служб. При этом санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Кроме того, в селе Ставки Фастовского района 17-летняя девушка из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла. К счастью, рядом находился ее друг, который не растерялся и потушил пламя, вылив на нее ведро воды, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.