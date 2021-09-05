Министр транспорта США и его муж впервые стали родителями [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Министр транспорта США Пит Буттиджич и его муж Частен стали отцами. Об этом глава американского Минтранса сообщил в своем Twitter.
Мы с Частеном безмерно благодарны за все добрые пожелания с тех пор, как впервые поделились новостью о том, что мы становимся родителями. Мы рады приветствовать Пенелопу Роуз и Джозефа Августа Буттиджича в нашей семье.
В прошлом месяце Буттиджич объявил, что он и его супруг Частен, бывший учитель, готовятся впервые стать родителями.
Процедура еще не завершена, и мы благодарны за любовь, поддержку и уважение к нашей частной жизни, которые нам были предложены.
Гей пара состоит в браке с 2018 года, на протяжении последнего года они пытаются усыновить ребенка.
38-летний Пит Буттиджич был назначен главой департамента транспорта в начале 2021 года. Он стал одним из самых молодых министров в истории США и первым открытым гомосексуалистом, который занял столь высокий пост.
Пит Буттиджич на протяжении восьми лет (до 2019 года) был мэром небольшого города Саут-Бенд в штате Индиана. В 2014 году он на семь месяцев оставил этот пост, чтобы в качестве морского пехотинца отправиться в Афганистан.
Напомним, что коренная американка впервые стала министром в США.
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